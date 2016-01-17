ظهور حالتى أنفلونزا خنازير بين 18 مريضًا بمستشفيات شمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، أن إجمالى عدد حالات الإصابة بأعراض الأنفلونزا الموسمية، والمحتجزة بمستشفيات العريش وبئر العبد، وصل 18 حالة؛ من بينها حالتان بمرض أنفلونزا الخنازير.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضحت الوزارة، فى بيان رسمى لها نشر على بوابة المحافظة الإلكترونية، أن حالات الاشتباه فى مستشفى العريش 11 حالة، وصلت تحاليل 5 من بينها، وتبين أنها لا تحمل فيروس أنفلونزا الخنازير، وفى انتظار نتيجة تحاليل 6 حالات، ومن بين المحتجزين حالتان تماثلتا للشفاء.
وفى مستشفى بئر العبد، تم احتجاز 7 حالات، خرجت من بينها 3 حالات بعد الشفاء، ويتواجد حاليًا 4 حالات بينها حالتان أثبتت الفحوصات أنهما مصابان بأنفلونزا الخنازير، وحالتان فى انتظار نتيجة التحاليل.
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