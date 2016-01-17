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غدًا.. وزير الرى ومحافظ المنيا يتفقدان حفر آبار مشروع الـ1.5 مليون فدان

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غدًا.. وزير الرى ومحافظ المنيا يتفقدان حفر آبار مشروع الـ1.5 مليون فدان غدًا.. وزير الرى ومحافظ المنيا يتفقدان حفر آبار مشروع الـ1.5 مليون فدان
يتفقد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، يرافقه اللواء طارق نصر محافظ المنيا، غدًا الاثنين، مناطق حفر الآبار الخاصة بمشروع المليون ونصف فدان، والذى تنفذه وزارتا البترول والإنتاج الحربى، ويُنفذ جزء كبير منه فى منطقة غرب المنيا.

ويشهد الوزير والمحافظ عرضًا تقديميًا حول البئر الاستكشافى العميق، والموقف التنفيذى واستخدام تكنولوجيا استكشاف الخزانات الجوفية، وسيتفقدان الآبار الإنتاجية التى تم تنفيذها، التى ستعمل باستخدام الطاقة الشمسية لتحديد ساعات التشغيل ولضمان استدامة المياه بالمشروع وعدم استنزافها بحيث يعمل البئر "نهارًا" ويستعيد قوته" ليلاً"، واستخدام نظم الرى الحديث وتحديد التركيب المحصولى المقرر زراعته والالتزام به مع وضع نظام مراقبة دائم مرتبط بشبكة مركزية بالوزارة لمنع أى تعديات على الآبار والتحكم فى تشغيلها.

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