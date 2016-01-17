القضاء الإدارى يؤجل دعوى فسخ تعاقد الأهلى مع صالح جمعة لـ14فبراير المقبل

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، نظر دعوى فسخ التعاقد بين النادى الأهلى وصالح جمعة لاعب نادى إنبى السابق، لجلسة 14 فبراير المقبل.

وكانت شركة المشروعات الرياضية أقامت دعوى قضائية، حملت رقم 79642 لسنة 69 ق اختصمت فيها كلا وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة ومجلسى إدارة الأهلى وإنبى.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ عقد البيع بين ناديى إنبى والأهلى بشأن اللاعب صالح جمعة، طبقا لوجود شرط فاسخ صريح بين شركة المشروعات الرياضية (وادى النيل الرياضية لتسويق اللاعبين) والنادى البترولى بتاريخ 24 أغسطس 2008، وهو الشرط الخاص بحصول الشركة على نسبة 20% من قيمة بيع اللاعب لأى نادٍ داخل مصر أو خارجها، بجانب فسخ العقد بين إنبى والأهلى واعتباره كأن لم يكن مهما ترتب على ذلك من آثار.

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