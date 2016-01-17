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بالصور.. تصدع منزل بالسويس وهروب الأهالى خوفا من انهياره

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بالصور.. تصدع منزل بالسويس وهروب الأهالى خوفا من انهياره بالصور.. تصدع منزل بالسويس وهروب الأهالى خوفا من انهياره
تساقط ظهر اليوم أجزاء من المنزل رقم 3 بحارة محسن أمام جمعية القلعة بميدان الأربعين بالسويس وهو ما تسبب فى حالة ذعر بين مئات الأسر بالمنازل المجاورة من العقار الذى تسبب فى حدوث تصدع فى منازل أخرى قريبة من المنزل المهدد بالانهيار بالكامل فى أى لحظة.

وقال إبرهيم مصطفى أحد القانطين بالمنزل المجاور للمنزل الذى تساقط منه بعض الأسقف الداخلية وشرفة منزل من الدور الثانى أن المنزل أصبح قنبلة موقوته وقد يؤدى لسقوط عشرات القتلى والمصابين من الأطفال والأسر.

اليوم السابع -1 -2016

وناشد إبراهيم مصطفى اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس ووزير التنمية المحلية التدخل وسرعة إزالة المنزل الذى هربه منه سكانه منذ فتره قريبة بعد أن ظهرت بداخلة علامات السقوط.

من جانبها، قامت قوات الأمن منذ قليل بالوصول لمنطقة البيت والاستماع للأهالى وقام ضباط مدير الامن بالتواصل مع مسئولو حى الأربعين لإيجاد حل للمنزل.

اليوم السابع -1 -2016

وكشف مصدر مسئول بحى الأربعين لـ"اليوم السابع" عن مفاجأة أن البيت لم يصدر له قرار إزالة حتى الأن ولم يتم معاينته منذ فتره رغم وصول بلاغات من الأهالى منذ أسابيع بأن البيت آيل للسقوط.

وحاول " اليوم السابع " التواصل مع محافظ السويس عبر الهاتف من أجل إيضاح موقف المحافظة من هذا الأمر لكنه لم يرد.

اليوم السابع -1 -2016

يذكر أن حى الأربعين شهد منذ 3 أشهر سقوط منزل وأدى إلى أصابة 2 بجروح وسبقه بسته أشهر سقوط منزل بمنطقة الهيشة بحى الأربعين ولم يخلف أى خسائر فى الأرواح.

اليوم السابع -1 -2016
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