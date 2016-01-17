إدخال جهاز تعليم قيادة السيارات "سيميليتور" بإدارة مرور سوهاج

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج فى بيان له، أنه تم إدخل جهاز تعليم القيادة الجافة "سيميليتور" لإدارة المرور، ما يعد سبقا لمحافظات الوجه القبلى، حيث لا يوجد الجهاز إلا فى محافظتى سوهاج والبحر الأحمر على مستوي الصعيد.

وأوضح العقيد أشرف المرسى، مدير إدارة مرور سوهاج، أنه تم إدخال الجهازين بالإدارة بسوهاج والآخر بقسم مرور حى الكوثر، بتكلفة 192 ألف جنيه، وبدأ العمل الفعلى به فى إدرارة مرور سوهاج.

جدير بالذكر أن هذا الجهاز يعتبر محاكاة جيدة للسيارات الحديثة، ويتميز بكل كماليات السيارات من نوع الناقل، إذا كان "مانيوال أو أتوماتيك" ومرايات وإشارات مرورية ودواسات كاملة، وتستطيع وأنت تتدرب على هذا الجهاز أن تتمتع بكل ما فى السيارة من قيادة ليلية وتحت الأمطار وإشارات مرورية والوقوف بجانب الطريق، كما يضمن التعليم الصحيح للمبتدئين ويحد من الحوادث المرورية فى التعليم على أرض الواقع.