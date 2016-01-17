أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. 50 شابًا فى دورة الحراسات الأولى بمحافظة السويس

Google+ Print
بالصور.. 50 شابًا فى دورة الحراسات الأولى بمحافظة السويس بالصور.. 50 شابًا فى دورة الحراسات الأولى بمحافظة السويس
حضر اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، اليوم الأحد، دورة الحراسات المقامة بصالة ملعب السويس الجديد، لعدد 50 شاباً متدرباً، للحصول على شهادة خبرة فى مجال الأمن وحراسة المنشآت للعمل بها لدى الشركات.

اليوم السابع -1 -2016

وأكد المحافظ على المتدربين ضرورة التعلم واكتساب الخبرات النظرية والعملية من خلال هذه الدورة، وأن يكون المتدرب لديه الخبرة والذكاء والحرفية فى التعامل، وأن يكون لديه القدرة على التحمل.

اليوم السابع -1 -2016

وأشار محمد عجمى مدير إدارة تشغيل الشباب إلى أن مدة هذه الدورة شهر يمنح بعدها المتدرب شهادة خبرة، ويحاضر فى الدورة العديد من الخبرات الأمنية والتنمية البشرية والتنفيذية.

اليوم السابع -1 -2016

حضر المحاضرة اللواء سعيد عجمى واللواء خالد سعد والمقدم طارق صادق بشركة موانئ دبى العالمية بميناء السخنة والرائد أيمن شلتوت من الحماية المدنية وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365