بالصور.. 50 شابًا فى دورة الحراسات الأولى بمحافظة السويس

حضر اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، اليوم الأحد، دورة الحراسات المقامة بصالة ملعب السويس الجديد، لعدد 50 شاباً متدرباً، للحصول على شهادة خبرة فى مجال الأمن وحراسة المنشآت للعمل بها لدى الشركات.

وأكد المحافظ على المتدربين ضرورة التعلم واكتساب الخبرات النظرية والعملية من خلال هذه الدورة، وأن يكون المتدرب لديه الخبرة والذكاء والحرفية فى التعامل، وأن يكون لديه القدرة على التحمل.

وأشار محمد عجمى مدير إدارة تشغيل الشباب إلى أن مدة هذه الدورة شهر يمنح بعدها المتدرب شهادة خبرة، ويحاضر فى الدورة العديد من الخبرات الأمنية والتنمية البشرية والتنفيذية.

حضر المحاضرة اللواء سعيد عجمى واللواء خالد سعد والمقدم طارق صادق بشركة موانئ دبى العالمية بميناء السخنة والرائد أيمن شلتوت من الحماية المدنية وجمال حسب النبى مدير عام الشباب والرياضة.

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