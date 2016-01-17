إحالة موظف بمدرسة للتحقيق بسبب تدخينه سيجارة داخل لجنة امتحانات بالغربية

قررت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إحالة موظف بإحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، إلى الشئون القانونية، بسبب التدخين داخل المدرسة أثناء سير امتحانات النقل بالمدرسة.

وكلفت وكيل الوزارة، خلال متابعتها سير أعمال الامتحانات فى النقل والشهادات المحلية بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا، مدير المدرسة بتفعيل وتنفيذ محاضرات الصف الثالث الثانوى، حيث يتواجد العديد من طلاب الصف الثالث الثانوى، وضرورة الالتزام بالزى المدرسى للطالبات أثناء سير الامتحانات.



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