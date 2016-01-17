وقف محاكمة رئيس شركة أونست المتهم بالنصب وإحالتها لمحكمة حلوان‎



>قررت دائرة دار السلام بمحكمة جنح المعادى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مراد عبد الحى، وأمانة سر محمد زكريا، وقف سير الدعوى المطالبة بمحاكمة إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة "أونست"، المتهم بالنصب على المواطنين، وعرضها على رئيس محكمة حلوان الابتدائية.

> تعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة "أونست" عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالاً حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

>كان قد تقدم 27 من المجنى عليهم ببلاغات للنيابة العامة يتهمون فيها الصباغ بالنصب عليهم. وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس شركة "أونست" للتطوير العقارى وتسويق المشروعات،4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب على المواطنين، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة.

>يذكر أن قاضى المعارضات، جدد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، ثم أحال المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أوراق القضية إلى محكمة جنح دار السلام تمهيد لمحاكمته.

شبكةعيونالإخبارية

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