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تشريح جثتى معاون مباحث قليوب وفتاة عثر عليهما عاريين داخل حمام شقة

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تشريح جثتى معاون مباحث قليوب وفتاة عثر عليهما عاريين داخل حمام شقة تشريح جثتى معاون مباحث قليوب وفتاة عثر عليهما عاريين داخل حمام شقة
أمر أحمد حبلص وكيل أول نيابة مركز شبين القناطر برئاسة المستشار حسام الهلباوى بسرعة تكثيف تحريات الأمن العام حول واقعة العثور على جثة النقيب هانى ملاك معاون مباحث قسم قليوب، وجثة فتاة عاريين تماما من ملابسهما داخل حمام بشقة صديق الضابط بشبين القناطر، بعد اختفائه لمدة 3 أيام.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شبين القناطر، ببلاغ من الأهالى، حول انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية المغلقة منذ أكثر من 3 أيام، فتوجهت قوة لمكان البلاغ، حيث تبين أن الشقة فى الدور الثالث بناحية عزبة أبوخضرة بشبين القناطر، وبالدخول تم العثور على جثة الضابط وفتاة تدعى " هويدا أ أ " داخل الحمام، كما تم العثور على كميات من الأقراص المخدرة والحشيش وزجاجات خمور ومنشطات جنسية.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 949 لسنة 2016 إدارى مركز شبين القناطر/ وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار حسام الهلباوي وأمرت بتشريح جثة الضابط والفتاة لبيان سبب الوفاة ودفنهما عقب ذلك، والتحفظ علي الشقة وسيارة الضابط.
> وتوجه فريق من النيابة العامة لمكان البلاغ حيث تم إجراء المعاينة الأولية وإثبات الوضع الذي عثر فيه علي الجثتين وإرسال المضبوطات التي عثر عليها داخل الشقة وداخل سيارة الضابط وهي عبارة عن منشطات جنسية وأقراص مخدرة وزجاجات خمور وحشيش للمعمل الجنائى.
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مصر 365