تقرير في الجول - مشاكل يونايتد تواجه مستشفى ليفربول

يخوض مانشستر يونايتد لقاء اليوم وهو ممتلئ بالمشاكل مع مدربه لويس فان جال بالإضافة لإصابات حيوية للغاية عصفت بثبات مستوى الفريق مثل لوك شاو ومايكل كاريك وباستيان شفاينشتايجر.

وفي الجهة الأخرى يمتلك ليفربول قائمة كاملة من الإصابات بلغت 10 لاعبين وجعلت خيارات المدرب يورجن كلوب محدودة للغاية.

ويستعرض معكم FilGoal.com من خلال التحليل الاستباقي التالي فرص الفريقين في المباراة.

يونايتد

يعيش لويس فان جال تحت الضغط وأشارت عدد من التقارير إلى تهديدات بالإقالة في حالة الخسارة في مباراة اليوم، وهو مجبر على بعض الخيارات مثل مشاركة أندير هيريرا في الوسط بجانب مورجان شنايدرلين لكنه ليس مجبرا على الإطلاق على إشراك مروان فلايني واستبعاد ممفيس ديباي.

يهتم فان جال بالدفاع هذا الموسم حتى وإن لم يعترف بهذا وقد تلقى الفريق 20 هدفا في 21 مباراة هذا الموسم وهم ثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعد توتنام.

وضد ليفربول على فان جال أن يغلق ثغراته فقد تلقى الشياطين الحمر هدفين فقط من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم وليفربول سيعتمدون على مصدر قوتهم ألا وهو التسديدات من خارج منطقة الجزاء.

نقطة ضعف يونايتد هي الالتحامات الهوائية فهو يفوز بنسبة 45% فقط منها في المباراة الواحدة وتلك نسبة أقل من متوسط ليفربول الذي بلغ 49% في المباراة الواحدة.

نقاط قوة يونايتد تكمن في المرتدات وكذلك خطف الكرة من المنافس وبمواجهة دفاع ليفربول الذي تلقى 27 هدفا في 21 مباراة وطريقة ضغط كلوب المتقدمة ربما ستسنح الفرصة لكتيبة فان جال لشن هجمة مرتدة سريعة على مرمى الريدز.

ليفربول

لدى يورجن كلوب 10 لاعبين مصابين وهم جوزيف جوميز وداني إنجس ومارتين سكرتل وديفوك أوريجي وفيليب كوتينيو وجوردان روسيتير وديان لوفرين وجوردان إيبي ودانييل ستوريدج وجون فلانجان.

سيكون المدرب الألماني مرغما على الدفع بالوافد الجديد ستيفن كولكر بجانب مامادو ساخو وفي الوسط سيشارك كلا من إيمري شان وجوردان هيندرسون وجو ألين، كلوب سيعتمد على ضغط مانشستر يونايتد وإرباك خطهم الخلفي.

في مباراة أرسنال بدا أن كلوب قد قرر أخيرا الاستفادة من نقطة قوة ليفربول وهي التسديدات فهم ثاني أكثر الفرق في الدوري الإنجليزي تسديدا على المرمى في المباراة الواحدة بمعدل 16.5 تسديدة.

أيضا لن يترك كلوب الكرة لمانشستر يونايتد بل سيعتمد على الاستحواذ الذي يبلغ متوسطه في المباراة الواحدة للفريق 54%.

نقطة ضعف ليفربول تكمن في الأخطاء الفردية هدف وحيد من أصل 27 هدف سكنوا شباك ليفربول تم تسجيله من خارج منطقة الجزاء وتلك النسبة تعكس حالة الارتباك داخل منطقة الجزاء وسوء تمركز المدافعين.