زيروكس تطلق طابعة Xerox WF 6705 للتصميمات الهندسية

أعلنت شركة زيروكس عن إطلاقها طابعتها الجديدة Xerox WF 6705 لطباعة المستندات العريضة. جاءت هذه الخطوة استجابة لتزايد حاجة العاملين في قطاع التشييد والبناء من مهندسين ومعماريين وشركات البناء والتعمير إلى حلول طباعة متقدمة لطباعة المستندات الفنية شديدة التعقيد مثل نماذج محاكاة المباني، ومخططات وتصميمات الطوابق والخطط الإنشائية المختلفة وذلك بسرعة ودقة عالية. جاءت ايضا هذه الخطوة لتؤكد علي ريادة زيروكس في قطاع حلول الطباعة ذات النسق العريض، و التي توفر مزيج مثالي من الإنتاجية العالية والجدوى الاقتصادية مع الدقة الفائقة في المخرجات الطباعية.

ولتوفير مستويات غير مسبوقة من دقة وثبات الصور، تتميز طابعة Xerox WF 6705 بدقة عالية تبلغ 600 x 600 نقطة لكل بوصة في مهام النسخ والمسح الضوئي والطباعة الخاصة بالمستندات شديدة التعقيد، مثل: طباعة الخرائط الخاصة بخدمات الطوارئ أو الرسوم البيانية الخاصة بشبكة الأسلاك الكهربائية، بسرعات متناهية. كما تتسم Xerox WF 6705 ايضا بقدرات طباعة قياسية تصل حتى طباعة 5 صفحات من حجم A1 في الدقيقة الواحدة مع سرعة أعلى بنسبة 30% في طباعة الصفحة الأولى مقارنة بالموديلات السابقة. ومن أجل زيادة الإنتاجية فإن هذه الطابعة تساعد المستخدمين على ترشيد الوقت بنسب قياسية من خلال القيام بكل من عمليات الطباعة والمسح الضوئي للمستندات بشكل متزامن.

وفيما يتعلق بالنواحي الأمنية، تتسم طابعة Xerox WF 6705 بسمات متقدمة لتشفير وتأمين المعلومات الخاصة بالبيانات التي يتم مسحها ضوئياً، بالإضافة إلى تأمين معلومات المستخدمين والعناوين والسجلات، هذا فضلاً عن السماح للمستخدمين بتخزين مهام الطباعة بشكل مؤقت وطباعتها فيما بعد من خلال إدخال كلمة السر الخاصة بهم على واجهة التحكم.

ومن ضمن السمات الأخرى التي تتمتع بها هذه الطابعة، واجهة استخدام تفاعلية ملونة يبلغ مقاسها 10,4 مما يساعد على سهولة تشغيل الطابعة حتى بالنسبة للمستخدمين الذين لا يتمتعون بخبرة كبيرة في التعامل مع هذا النوع من الطابعات، كما تتميز هذه الطابعة بوحدة أمامية للورق تساعد علي توفير مكان للتخزين.

ومن جهته صرح أشرف العرمان، مدير عام شركة زيروكس، قائلاً: “إن هذه الحلول الجديدة التي تقدمها طابعات المستندات العريضة تلبي الطلب المتزايد على انتاج المستندات المعقدة والتي تعتمد على الصور بكثافة بجودة عالية وسرعة فائقة ومن خلال خطوات بسيطة مما يساهم في زيادة الإنتاجية”. وأضاف: “إن الأمر الذي تتميز به طابعة Xerox WF 6705 مقارنة بأي طابعة أخرى في السوق هو الواجهة الجرافيكية سهلة الاستخدام والقدرة على تأمين المعلومات وإنتاج مواد عالية الجودة والجدوى الاقتصادية والقدرة على تلبية احتياجات القطاعات المختلفة بما في ذلك: الهيئات الحكومية وشركات الهندسة و الإنشاء الذين سيجدون خيارهم الأمثل في هذه الطابعة”.