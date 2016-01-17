مران الزمالك – تدريبات استشفائية للأساسيين ومشاركة علاء وأبو جبل

واصل الزمالك تدريباته الجماعية اليوم علي ملعب النادي بميت عقبة استعدادا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي يوم الاربعاء المقبل ضمن الجولة الـ15 للمسابقة.

وشهد تدريب اليوم الأحد خضوع لاعبو الفريق الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الشرطة أمس السبت لتدريبات استشفائية في حين ادي باقي اللاعبين تدريبات بدنية قوية لتجهيز لمباراة الفريق المقبلة.

وفاز الزمالك 1-0 على الشرطة ليتصدر جدول المسابقة بـ27 نقطة.

بينما تواصل غياب حازم إمام عن التدريب لخضوعه لتدريبات تأهيلية بسبب إصابته بكدمة في الركبة.

وشارك في المران لاعبو الفريق المستبعدين محمد أبو جبل وشريف علاء في انتظار التوقيع مع فرق جديدة.

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