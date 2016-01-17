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عبد الحفيظ: قص أظافر؟ نحترم لاعبي الإسماعيلي

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عبد الحفيظ: قص أظافر؟ نحترم لاعبي الإسماعيلي عبد الحفيظ: قص أظافر؟ نحترم لاعبي الإسماعيلي

عدد فتحي مبروك المدير الفني لنادي اتحاد الشرطة أسباب الخسارة القاسية بسباعية أمام الأهلي. أسباب من بينها أسلوب جوزيه بيسيرو مدرب الأهلي وحارس مرمى الشرطة.

وكان الأهلي قد اكتسح اتحاد الشرطة في المباراة المؤجلة بينهما من خامس جولات الدوري المصري بسبعة أهداف مقابل ثلاثة (طالع التفاصيل).

ورد فتحي مبروك على اتهامات "تفويت المباراة لصالح الأهلي" إلى جانب توقعه الخسارة ولكنه تمناها بفارق أقل. (طالع التفاصيل)

ولكن ما أسباب الخسارة القاسية للشرطة؟ فتحي مبروك يُجيب خلال المؤتمر الصحفي.

وقال فتحي مبروك: "أولا حارس مرمى فريقي عصام سعد لم يكن موفقا طوال أحداث المباراة".

وأضاف "أسلوب الأهلي مع بيسيرو يعتمد على فرض السيطرة وتنوع الأسلوب الهجومي عبر الأطراف والعمق".

وأكمل حديثه قائلا: "خبرات الأهلي وإمكانيات لاعبيه الفردية والجماعية. كلها تسببت في النتيجة القاسية".

وأتم "ولكني راضي عما قدمه فريقي أمام الأهلي".

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