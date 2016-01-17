رئيس شركة مياه شرب القناة: لدينا أسطول سيارات قوامه 101 سيارة

أكد المهندس على حسين رئيس محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى فى تصريحات صحفية اليوم أن شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وأن عمره الشركة الزمنى 30 شهرا تحقق خلالها ما لم تستطيع الوحدات المحلية تقديمه خلال ممارستها للعمل فى السنوات السابقة، نظرا لأنها تملك عددا من القطاعات المتخصصة منها (المعامل والجودة – التخطيط – الدعم الفنى – التشغيل والصيانة – القطاع التجارى)، وهى ذات صلة مباشرة بالمواطنين علما بأنه آلت للشركة مشكلات مزمنة فى القرى والنجوع والمراكز ذاتها، بالإضافة إلى الصرف الصحى فى المحافظات الثلاثة (السويس – بورسعيد – الإسماعيلية).

وأشار حسين إلى أنه بالرغم من كل هذه التحديات مع قلة الإمكانات المتاحة تم تحقيق عدد من الإنجازات فى المحافظات الثلاثة منها تدعيم أسطول السيارات بالشركة بعدد 101سيارة لخدمة القطاعات الثلاثة، حصول محطة معالجة سرا بيوم على شهادة ألT.S.M، 6 محطات نقالى مدمجة بمحافظات القناة بتكلفة 18.540مليون جنيه،إصلاح خطى مدينة السلام ومجمع الصرف الصحى بالصباح، متابعة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالقنطرة غرب، تفعيل أعمال لجنة إدارة الأزمات، عمل بوستر لمياه الشرب بقرية النصر وسرعة إنهاء تسليم شبكة مياه المستقبل لمحافظات القناة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب أن الشركة نالت ثقة محافظة الإسماعيلية فى الأداء فأسند إليها استلام شبكة مياه المستقبل من مرفق هيئة قناة السويس، وجارى بالفعل تلافى بعض الملاحظات لإتمام استلام الشبكة إضافة إلى ذلك فإن الشركة تقوم بسرعة الإنجاز فى حالة كسر أو انفجار أى خط من خطوط مياه الشرب فى المدن الثلاثة ينزح المياه المتراكمة، لتمكين مرفق مياه قناة السويس من الإصلاح والتيسير على سهولة المرور للسيارات والمشاة.

أما فيما يخص الصرف الصحى فى أبو صوير فإنه يتم حاليا حل إشكالية محطة أبو صوير الجارى تنفيذها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتلك المشكلة تكمن فى إنهاء المساحة لتعويض المواطنين لإمكانية إنهاء المحطة والحفاظ على المال العام الذى أنفق على هذا المشروع، وأن الشركة تتبع البرنامج الفعلى للمشروع والذى سيؤول لها التشغيل والصيانة بعد المشروع وليس لها أى دخل فى التأخير.