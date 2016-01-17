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إنشاء مركز تسويق الخدمات الجامعية بـ"اقتصاد منزلى" المنوفية

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إنشاء مركز تسويق الخدمات الجامعية بـ"اقتصاد منزلى" المنوفية إنشاء مركز تسويق الخدمات الجامعية بـ"اقتصاد منزلى" المنوفية
صرح الدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس جامعة المنوفية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الجلسة الخامسة، اليوم الأحد، بعدد من القرارات أهمها أنه تم إنشاء مركز تسويق الخدمات الجامعية بجامعة المنوفية، مقره كلية الاقتصاد المنزلى لتحقيق التكامل والتواصل بين الوحدات الإنتاجية ومراكز الخدمة العامة بكليات ومعاهد الجامعة لتشغيل منفذ بيع منتجات جامعة المنوفية، ليستفيد المجتمع من هذه المنتجات بأسعار أقل من السوق.

وبدء تدشين مشروع e-porofolia للتعريف بكل مصادر الجامعة من مصادر بشرية "أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين" والمبانى والمصادر العلمية والتعليمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتحت إشراف مركز معلومات الجامعة.

وتوزيع التراخيص الأصلية لبرمجيات شركة مايكروسوفت من أحدث إصداراتها، وبدء مشروع التسويق الإلكترونى من خلال مركز المعلومات بمواقع التواصل الاجتماعى ومواقع الجامعة مع استغلال هذا فى تسويق منتجات مراجز الخدمة العامة.

وأضاف أنه تمت موافقة المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مقترح جامعة المنوفية على أن محو أمية أربع أفراد شرط أساسى قبل حصول الطالب على شهادة التخرج، وبناء عليه تم إنشاء خمسة مكاتب للاتصال بين جامعة المنوفية والهيئة العامة لتعليم الكبار فى المجمع النظرى وكلية التربية النوعية بأشمون والهندسة الإلكترونية بمنوف.

كما قدم المجلس أيضا اقتراح تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص وإدماجها على صفحة قطاع خدمة المجتمع، وتفعيل نموذج جديد لتسيير القوافل، وبناء عليه تعريف القرية بالهدف من القافلة بالاتفاق مع وكلاء الوزارة قبل استضافة القرية للقافلة، وفى مجال التوعية سواء كانت إرشادية أو من ناحية الخدمات الصحية، ويتم حاليا تفعيل مقترح إنشاء وحدة لإدارة الأزمات فى الجامعة.

وأشار قرمان إلى أن جامعة المنوفية بصدد الإعداد لتنظيم مؤتمر دولى عن دور الجامعة فى محاربة الفساد خلال العام الحالى، واقتراح إنشاء مجمع استهلاكى فى المجمع النظرى لكليات الجامعة يعرض فيه منتجات الكليات مع الاشتراك مع القوات المسلحة.

وفى نهاية الجلسة قدم أعضاء مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة هدية تذكارية بمناسبة تولى الدكتور عبد الرحمن قرمان منصب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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مصر 365

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