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البورصة المصرية تقلص خسائرها الصباحة وتغلق على تراجع بـ 1.66%

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البورصة المصرية تقلص خسائرها الصباحة وتغلق على تراجع بـ 1.66% البورصة المصرية تقلص خسائرها الصباحة وتغلق على تراجع بـ 1.66%

البورصة – أرشيفية

قلصت البورصة المصرية خسائرها الصباحية والتي بلغت حوالي 10 مليارات جنيه في بداية التعاملات تأثرا بالهبوط الحاد للبورصات العالمية والخليجية، لتنهي تعاملاتها على تراجع بنسبة 1.66% مسجلة 19ر5760 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 1.51% عند مستوى 331 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا والذى فقد نحو 2.02% من قيمته ليبلغ مستوى 680 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.2 مليار جنيه ليبلغ مستوى 379.8 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 844 مليون جنيه.

وكانت البورصة المصرية قد خسرت خلال تعاملات الأسبوع الماضي حوالي 45 مليار جنيه.

وقال خبراء بالبورصة، إن التعاملات بدأت على هبوط حاد ،متأثرة بموجة الانخفاضات التى نالت من أسواق المال العالمية والخليجية على خلفية بيانات أزمة الاقتصاد الصيني، والبيانات غير الإيجابية عن الاقتصاد الامريكي ،فضلا عن تأثيرات إلغاء الحظر الدولي على ايران ،وتداعياته على الاقتصاديات الخليجية التى هوت بورصاتها بنسب تترواح من 3 الى 7 %.

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