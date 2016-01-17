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فيديو|«تريزيجيه»أساسياً لأول مرة في تشكيل «أندرلخت»

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فيديو|«تريزيجيه»أساسياً لأول مرة في تشكيل «أندرلخت» فيديو|«تريزيجيه»أساسياً لأول مرة في تشكيل «أندرلخت»

محمود حسن «تريزيجيه»

يشارك لاعب الأهلي المعار إلى أندرلخت محمود حسن «تريزيجيه»أساسياً للمرة الأولى مع فريقه البلجيكي وذلك في مباراة الفريق أمام جنت في الجولة 22 من الدوري البلجيكي والتي ستقام في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم.

يحتل أندرلخت المركز الثالث بـ41 نقطة وجنت يأتي ثانيا بـ43 نقطة خلف المتصدر كلوب بروج صاحب الـ43 نقطة والذي لعب مباراة أكثر.

ولم يشارك جناح الأهلي سوى في 9 دقائق رفقة أندرلخت في الفوز 2-1 على ويسترلو.

وضم التشكيل كلاً من :-

حراسة المرمى: سيلفيو بروتو

الدفاع: ديستشاشت – كارا – أندي ناجار – هيلين

الوسط: ماتياس سواريز – أتشيمبونج – دينيس برايت – يوري تيلمانس – تريزيجيه

الهجوم: ستيفانو أوكاكا

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