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حبس ساقطتين لممارسة الرذيلة مع هندى بـ"الرحاب" مقابل ألف جنيه

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حبس ساقطتين لممارسة الرذيلة مع هندى بـ"الرحاب" مقابل ألف جنيه حبس ساقطتين لممارسة الرذيلة مع هندى بـ"الرحاب" مقابل ألف جنيه
أمر المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، بحبس فتاتين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بممارسة الدعارة مع رجل "هندى" مع إخلاء سبيله باعتباره شاهد واقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مباحث الآداب بالقاهرة معلومات تفيد بقيام ساقطتين باستدراج راغبى المتعة الحرام من الكافيهات، حيث تبين من التحريات أن المتهمتين اتفقتا مع رجل هندى على ممارسة الرذيلة مقابل حصولهما على 1000 جنيه فى الساعة داخل فيلته بالرحاب، وباستئذان النيابة العامة، تمت مداهمة الفيلا، وتم القبض عليهم فى حالة تلبس، وإحالتهم للنيابة التى قررت حبس المتهمتين وإخلاء سبيل راغب المتعة.


>- ضبط ساقطتين بـ"الرحاب" لممارستهما الرذيلة مع هندى مقابل ألف جنيه فى الساعة

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