رفع جلسة محاكمة المتهمين فى قضية "ستار كابيتال" لإصدار القرار

رفعت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية كل من المستشارين سامى شومان، وجمال أبو حليقة، وأمانة سر محمد على، جلسة محاكمة المتهمين بقضية "ستار كابيتال"، المتهم فيها هانى عواد "هارب" و 11 آخرين، لاتخاذ القرار.

وطالبت هيئة دفاع المتهمين باستخراج شهادة تفيد بما ورد بتحقيقات المحضر رقم 2386 لسنة 2015 لانعدام الثقة فى التحريات التى أجراها الضابط السابق قبل انتداب الأخير.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة فى البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح بين 5 و10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

وأضافت التحقيقات أن المتهمون بدأوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، العديد من أسماء عدة شركات لجمع أموال المواطنين، مثل: ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب التحقيقات.

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