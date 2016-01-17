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القضاء الإدارى يمد أجل الحكم فى دعوى بطلان عمومية الزمالك لـ24 يناير المقبل

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القضاء الإدارى يمد أجل الحكم فى دعوى بطلان عمومية الزمالك لـ24 يناير المقبل القضاء الإدارى يمد أجل الحكم فى دعوى بطلان عمومية الزمالك لـ24 يناير المقبل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار وإبراهيم سيد، اليوم الأحد، مد أجل حكمها فى الدعوى المقامة من جمال مهران، المحامى بصفته وكيلا عن المهندس ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، وطالب خلالها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادى الزمالك المنعقدة يوم 20 مارس 2015 لجلسة 24 يناير المقبل .

واختصمت الدعوى رقم 31934 لسنة 69 ق، كل من وزير الرياضة والممثل القانونى للمجلس القومى للرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ومدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بصفتهم .

وذكرت الدعوى، أن المطعون ضده الأخير لم ينفذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء شطب عضوية المدعى.

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