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إكسير شباب البشرة من Lancôme

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إكسير شباب البشرة من Lancôme إكسير شباب البشرة من Lancôme

تمضي Lancôme قدماً بأفكارها المهمة لتحقق تفوقاً آخر مع Rénergie Multi-Lift Reviva-PlasmaTM ، وهو مستحضر تجميلي جديد لشد البشرة يتميز بقوة فعاليته.
هو مصل، يعد الصنف الأساسي الذي يرمز لتفوق لانكوم، وقد استوحي من أحدث إجراءات تجديد شباب البشرة التي تتيح للبشرة أن تتغذى من مواردها الخاصة من أجل تجدد شامل لخصائص شبابها وتحقيق نتائج فورية ملحوظة.
ونتيجة لذلك، توفر لانكوم للمرأة عناية بالبشرة لا نظير لها حيث تمنح نتائج ملحوظة من خلال مركب رائع للغاية يتفرد مجدداً بمنزلة خاصة به: نقي وبسيط.
يحفز بصورة رئيسية نشاط الخلايا المولدة للأنسجة المعروفة باسم الخلايا الليفية، التي تشمل الكولاجين وألياف الإلستين التي تقل وتتحلل مع مرور الزمن. كما أنه يعزز نشاط الدورة الدموية الصغيرة، فتتحسن التبادلات بين خلايا البشرة والبيئة المحيطة بها.
تبدو البشرة على الفور أكثر نضارة. بعد الأسبوع الأول، تبدو أكثر متانة وسلاسة وتتلاشى التجاعيد. وبعد شهر واحد، تبدو البشرة أكثر شباباً كما لو تم شدها.

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سيدتي