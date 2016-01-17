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قنصل فلسطين بالإسكندرية: نقدر دور القضاء المصرى فى تحقيق العدالة

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قنصل فلسطين بالإسكندرية: نقدر دور القضاء المصرى فى تحقيق العدالة قنصل فلسطين بالإسكندرية: نقدر دور القضاء المصرى فى تحقيق العدالة
قال السفير حسام الدباس، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، إنه يقدر دور القضاء المصرى ومهمته الكبيرة فى تحقيق العدالة فى المجتمع، جاء ذلك خلال لقائه باحتفالية القضاء بحضور بالمستشار أحمد الزند، وزير العدل، وعدد من القناصل بالإسكندرية.

وأضاف بيان القنصلية الفلسطينية اليوم، أن اجتماع المستشار الوزير أحمد الزند، جاء مثمرا لتقديره لدور القناصل وأهميتم فى توطيد علاقات الصداقة بين دولهم ومصر ونقل الصورة الحقيقية لدولهم عن والأمن والأمان فى ظل الإرهاب العالمى، الذى يضرب أكثر من مكان والذى أكد أنه سيتم القضاء عليها قريبا فى مصر.

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مصر 365

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