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بالصور.. شركة مياه الشرب بالدقهلية تقود حملة لزراعة 300 شجرة بالمنصورة

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بالصور.. شركة مياه الشرب بالدقهلية تقود حملة لزراعة 300 شجرة بالمنصورة بالصور.. شركة مياه الشرب بالدقهلية تقود حملة لزراعة 300 شجرة بالمنصورة
قامت إدارة الحدائق والتشجير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، اليوم الأحد، بالبدء فى حملة "ازرع شجرة" لزراعة 300 شجرة، بمدينة المنصورة .

وبدأت الحملة اليوم، بحضور المهندس عزت الصياد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والذى قام بغرس أول شجرة، وأعلن إنشاء حديقة باسم "ثمار المستقبل".

وقال "عزت الصياد" سنقوم باستغلال المساحات الخالية فى شركة مياه الدقهلية، فى الزراعة لتوفير بيئة صحية وجو أنقى وإضافة مظهر جمالى، وسنقوم بزراعة الأشجار فى جميع المناطق الخالية.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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