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إحالة رئيس لجنة ومراقب وملاحظين للتحقيق لتسهيل الغش باللجان فى كفر الشيخ

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إحالة رئيس لجنة ومراقب وملاحظين للتحقيق لتسهيل الغش باللجان فى كفر الشيخ إحالة رئيس لجنة ومراقب وملاحظين للتحقيق لتسهيل الغش باللجان فى كفر الشيخ
أكد على فايق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، أن الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قررت إحالة رئيس لجنة مدرسة "سخا النموذجية"، ومراقب الدور للجنة رقم 8 وملاحظى اللجنة للتحقيق، لسماحهم لشخص بالدخول إلى مقر لجنة الشهادة الابتدائية المنعقدة بالمدرسة، وتسهيل عملية الغش.

وأضاف "فايق"، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنها تفقد عدداً من لجان مدارس إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وعقب وصول شكوى بتسهيل الغش داخل لجنة امتحان توجهت بالمرور على اللجنة للتأكد من صحة الواقعة، وعقب تأكدى من صحة الواقعية تم رفع الأمر لوكيل الوزارة، التى قررت إقصاء رئيس اللجنة واستبداله برئيس لجنة آخر، وكذا مراقب الدور وملاحظى اللجنة، واستدعاء الشئون القانونية فورا للتحقيق.

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