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بالصور.. رئيس مركز ومدينة فاقوس يفتتح مستوصفا طبيا بقرية الفدادنة

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بالصور.. رئيس مركز ومدينة فاقوس يفتتح مستوصفا طبيا بقرية الفدادنة بالصور.. رئيس مركز ومدينة فاقوس يفتتح مستوصفا طبيا بقرية الفدادنة
افتتح السباعى عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، المستوصف الطبى الشامل بقرية الفدادنة التابعة لوحدة البيروم المحلية، بحضور الدكتور عادل عبد المجيد المدير الإقليمى للجمعيات الأهلية بالمحافظة، والعميد طارق محمود مأمور مركز فاقوس ومحمد سلامة رئيس وحدة البيروم المحلية والسيد البرعى مدير إدارة فاقوس التعليمية وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالقرية.

وقال أحد أهالى القرية إن المستوصف تم إنشاؤه بالجهود الذاتية وأنه يتبع جمعية تنمية المجتمع بالفدادنة، وهو عبارة عن عيادة طبية شاملة بها جميع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى وجود قسم خاص بالتخاطب لذوى الاحتياجات الخاصة، ويخدم قرية الفدادنة والقرى المجاورة .

وأضاف محمد السيد مرسى عمدة قرية الفدادنة أننا سنقوم بإذن الله بتجهيز غرفة عمليات صغيرة تشمل عمليات التوليد واللوزتين والأسنان والجراحات البسيطة فى غضون أشهر قليلة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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