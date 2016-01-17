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تدريب 60 طبيبا بالشرقية على جراحات الأوعية الدموية

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تدريب 60 طبيبا بالشرقية على جراحات الأوعية الدموية تدريب 60 طبيبا بالشرقية على جراحات الأوعية الدموية
عقدت كلية الطب بجامعة الزقازيق، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالشرقية، مؤتمرا علميا لجراحات الأوعوية الدموية، وضمت ورش عمل بالتنسيق مع أستاذة الجامعة لتطوير المهارات فى هذا التخصص.

وأكد أيمن سالم، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية ورئيس المؤتمر التعليمى، أن المشاركين من المتخصصين ومن خلال المناقشات، سواء المحاضرات وورش العمل، 60 طبيبا جراحا من مختلف المستشفيات المحافظة، تدربوا على علاج إصابات الأوعية الدموية، بهدف زيادة المهارات الجراحية لدى أطباء المحافظة للتعامل مع إصابات الأوعية الدموية.

وأضاف "سالم"، فى تصريحات صحفية، أن المؤتمر تناول إصابات الأوعية الدموية فى مختلف مناطق الجسم المختلفة، مثل إصابات الرقبة والصد والبطن والأطراف وكيفية التعامل معها.

كما أوصى المشاركون بتكرار ورش العمل على نفس النسق، حتى يمكن تدريب جميع القائمين على أقسام الجراحة المختلفة على التعامل مع إصابات الأوعية الدموية، سواء كانت تحدث أثناء الجراحة فى المستشفيات أو نتيجة طرق أو عمليات إرهابية، وزيادة الدعم المادى للدورات التدريبية، نظرا لما تتكلفه من مستلزمات التدريب حتى يتسنى لقسم جراحة الأوعية الدموية تكرارها وتعميمها على مستوى المحافظة.

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مصر 365

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