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نائب وزير الصحة: "مصر الخير" و"تحيا مصر" داعمان بقوة لخطة تنظيم النسل

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نائب وزير الصحة: "مصر الخير" و"تحيا مصر" داعمان بقوة لخطة تنظيم النسل نائب وزير الصحة: "مصر الخير" و"تحيا مصر" داعمان بقوة لخطة تنظيم النسل
قالت الدكتوة مايسة شوقى نائب وزير الصحة لقطاع السكان إن مؤسسة الخير وصندوق تحيا مصر من الشركاء الداعمين بقوة للخطة الاستراتيجية لتنظيم النسل فى مصر.

وأكدت الدكتورة مايسة لـ"اليوم السابع"على هامش مشاركتها فى مؤتمر إطلاق الحملة الإعلامية لبرنامج السكان وتنظيم الأسرة: المؤسسات المدنيه أصبح لها دور أساسى فى دعم تلك المشاريع، خاصة الدعم المالى وذلك بعد تضاؤل حجم الدعم المقدم من المنظمات العالمية فى السنوات الأخيرة نتيجة الأزمة الاقتصادية الدولية.

ودعت د. مايسة المؤسسات الخاصة للمشاركة وتقديم الدعم للاستراتيجية القومية لتنظيم النسل.
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