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القرنبيط يقى من أمراض السكر والكبد ويخفض كولسترول الدم

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القرنبيط يقى من أمراض السكر والكبد ويخفض كولسترول الدم القرنبيط يقى من أمراض السكر والكبد ويخفض كولسترول الدم
القرنبيط يعد أهم أنواع الخضروات التى اعتاد المصريون تناولها بطرق مختلفة ورغم القول بأنه يحفز على انتفاخ المعدة ويسبب الغازات، إلا أن للقرنبيط فوائد عديدة يجهلها البعض، ويكشفها أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف فى السطور التالية:

- يساعد على خفض نسبة كولسترول الدم الضار.
>- يعمل على تنظيم الدورة الدموية ويخفض ضغط الدم المرتفع
>- يعمل على الوقاية من الإصابة بمرض السكر خاصة لدى الذين لديهم احتمالات للإصابة به سواء لأسباب وراثية أو نتيجة زيادة الوزن.
>- يقوى الجهاز المناعى ويرفع من قدرته فى مواجهة العديد من الأمراض.
>- يحوى نسبة عالية من فيتامين (سى) لذا فهو يؤخر شيخوخة البشرة ويقى من أمراض الشتاء.
>- عكس الشائع.. القرنبيط علاج فعال لأمراض القولون خاصة قرح والتهابات القولون.
>- ينشط عملية التمثيل الغذائى وحرق بالجسم، لذا فهو خيار مثالى لراغبى النحافة.
>- يخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه ويعد غذاء مثاليا لمرضى الكبد.

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مصر 365

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