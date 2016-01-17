أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

Google+ Print
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

الأزهر الشريف

أدان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف فندقًا ومقهى بوسط واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل نحو 23 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أعرب الأزهر – في بيان له اليوم – عن رفضه لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، وكافة الشرائع والأديان السماوية، كما يؤكد الأزهر ضرورة التصدي بقوة وحسم لهذا الإرهاب الأسود وتخليص العالم من شروره.

وأشار البيان إلى أن الأزهر الشريف يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهالي وأسر الضحايا، من مختلف الجنسيات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا