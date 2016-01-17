الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

أدان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف فندقًا ومقهى بوسط واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل نحو 23 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط أعرب الأزهر – في بيان له اليوم – عن رفضه لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، وكافة الشرائع والأديان السماوية، كما يؤكد الأزهر ضرورة التصدي بقوة وحسم لهذا الإرهاب الأسود وتخليص العالم من شروره.

وأشار البيان إلى أن الأزهر الشريف يتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهالي وأسر الضحايا، من مختلف الجنسيات.