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صور| «مشروع استكشاف الاهرامات» يكشف عن اختلاف فى درجات حرارة الهرم الأحمر بدهشور

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صور| «مشروع استكشاف الاهرامات» يكشف عن اختلاف فى درجات حرارة الهرم الأحمر بدهشور صور| «مشروع استكشاف الاهرامات» يكشف عن اختلاف فى درجات حرارة الهرم الأحمر بدهشور

جانب من المؤتمر الصحفي

نظمت وزارة الآثار، اليوم، مؤتمر ًا صحفيًا للوقوف على آخر مستجدات استعادة الأفلام الحساسة المستقبلة لجزيئات الميون للأشعة الكونية من داخل هرم سنفرو الجنوبي “الهرم المنحني”، ومدى التقدم في العمل بالمشروع، وآخر النتائج التي توصلوا إليها حتى الآن، بمقر المتحف المصري الجديد بدهشور.

جاء على رأس المؤتمر الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، ومندوبي فريق العمل الياباني من جامعة ناجويا، وعدد من المتخصصين بهذا المجال، ويأتي هذا المؤتمر عقب زيارة الوزير لمعمل التحميض بالمتحف المصري الكبير، الذي قام باستعادة تلك الأفلام الحساسة.

وأكد الوزير، خلال المؤتمر، أن الأفلام تم استعادتها في حالة جيدة، وسيتم البدء بالتحميض من الآن، على أن يتم الإعلان عن النتائج التى سيتوصلون إليها، خلال شهر من اليوم.

المراسل – عمر شوقي

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