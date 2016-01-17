إيران ترفع صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا

قال أمير حسين زماني، نائب وزير النفط الإيراني، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لزيادة صادراتها النفطية بمقدار نصف مليون برميل يوميا، وذلك بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

وخرجت إيران من عزلة اقتصادية استمرت لسنوات أمس، حينما رفعت القوى العالمية العقوبات عنها بعد التأكد من أنها قلصت برنامجها النووي.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن زماني قوله: “في ضوء الأوضاع بالسوق العالمية والفائض الحالي فإن إيران مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام بـ 500 ألف برميل يوميا”.

وقرب عودة إيران إلى سوق نفطية متخمة بالفعل يعد أحد العوامل التي ساهمت في هبوط أسعار الخام العالمية التي نزلت عن 30 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما