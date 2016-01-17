أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إيران ترفع صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا

Google+ Print
إيران ترفع صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا إيران ترفع صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا

ارشيفية

قال أمير حسين زماني، نائب وزير النفط الإيراني، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لزيادة صادراتها النفطية بمقدار نصف مليون برميل يوميا، وذلك بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

وخرجت إيران من عزلة اقتصادية استمرت لسنوات أمس، حينما رفعت القوى العالمية العقوبات عنها بعد التأكد من أنها قلصت برنامجها النووي.

ونقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن زماني قوله: “في ضوء الأوضاع بالسوق العالمية والفائض الحالي فإن إيران مستعدة لزيادة صادراتها من النفط الخام بـ 500 ألف برميل يوميا”.

وقرب عودة إيران إلى سوق نفطية متخمة بالفعل يعد أحد العوامل التي ساهمت في هبوط الخام العالمية التي نزلت عن 30 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عاما

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»