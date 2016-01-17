إسرائيل تقتل فلسطينيًا بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن

قتلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، شابًا فلسطينيًا بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا، لم تعرف هويته بعد، لقي مصرعه برصاص القوات الإسرائيلية جنوب مدينة نابلس.

وأفادت المصادر الإسرائيلية، أن الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن بالقرب من حوارة جنوب مدينة نابلس، حيث أطلقت قوات الجيش النيران على الشاب واردته قتيلا، في حين لم تسجل أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين.

وأشارت وكالة “معًا” أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية وأغلقت حاجز حوارة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية الليلة الماضية وصباح الأحد، 8 مواطنين من عدة محافظات في الضفة، وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 4 مواطنين من محافظة الخليل، وهم رأفت طارق أبو تركي، محمد أسعد الفروخ وقتيبة إدريس جرادات ورأفت حسين مسالمة.

واعتقلت أيضا المواطنة هنادي موسى المغربي، 37 عاما، من محافظة بيت لحم، وهي زوجة الأسير أحمد المغربي، إضافة إلى اعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة القدس، وأشار نادي الأسير إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال اليومين الماضيين 12 مواطنًا.