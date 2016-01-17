ربة منزل تقتل زوجها برطم رأسه فى الحائط لخلافات مالية بمطروح

مقتل زوج على يد زوجته الثانية، إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات العائلية والمادية، حيث اكتشف نجل الضحية مقتل والده واختفاء زوجة والده، فقام بإبلاغ الشرطة التى تمكنت من ضبطها.

كان قد تبلغ لقسم شرطة مطروح، من حسام رمضان بيومى- 36 سنة، عامل مقيم بمنطقة الكيلو 2- باكتشافه مقتل والده رمضان بيومى محمد إسماعيل- 58 سنة موظف سابق بهيئة النيابة الإدارية بمنزله بمنطقة الكيلو 8 الذى كان يقيم فيه مع زوجته الثانية "ياسمين م ف إ"- مواليد 1983 ربة منزل، والذى تبين عدم تواجدها.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، لمعاينة محل الواقعة، وتبين أن الجثة لرجل من العقد السادس من العمر ملقاة وسط غرفة منزله وبمناظرتها، تبين أنها بكامل ملابسه ووجود أثار إصابات عبارة عن كدمات وسحجات حيوية بالرأس والوجه والرقبة والخدين والأذنين، وسلامة جميع منافذ المنزل، تم إخطار النيابة العامة التى انتقلت لمكان الواقعة لمعاينة الجثة .

أسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه الثانية لوجود خلافات عائلية مستمرة بينهما، فتم استهدافها وضبطها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات، اعترفت بارتكابها الواقعة وأضافت بأنها على خلاف مستمر مع زوجها بسبب الأمور المادية وقبل الواقعة بيومين حدثت مشادة بينهما تطورت إلى التشابك بالأيدى بينهما، قامت على إثرها بإمساكه من رقبته وصدم رأسه بالحائط، مما تسبب فى إصابته بجرح برأسه وكدمات متفرقة، وأنه ليلة أمس توفى متأثراً بإصابته ولم تتمكن من إسعافه، وبررت وجود بعض الحروق المتفرقة بجسمه، نتيجة قيام طليقته "شادية ف م إ سن"- 50 ربة منزل، مقيمة بمنطقة الكيلو 2 بمرسى مطروح، بإحداثها منذ شهر ديسمبر الماضى ومحرر عنها المحضر رقم 16284/2015 جنح مطروح .

تم التحفظ على المتهمة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم 47 أحوال مطروح إرفاقاً بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة.

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