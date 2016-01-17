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ارتفاع حصيلة مجزرة "داعش" فى ريف دير الزور بسوريا إلى 300 شخص

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ارتفاع حصيلة مجزرة "داعش" فى ريف دير الزور بسوريا إلى 300 شخص ارتفاع حصيلة مجزرة "داعش" فى ريف دير الزور بسوريا إلى 300 شخص

>ارتفعت حصيلة القتلى فى قرية "البغيلية" بريف مدينة دير الزور شمال شرق سوريا على يد مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى المسلح إلى 300 شخص، بالإضافة إلى خطف ما لا يقل عن 400 مدنى بينهم نساء وأطفال.

ونقلت قناة /روسيا اليوم/ اليوم الأحد عن مصدر فى الهلال الأحمر السورى قوله، إن تنظيم "داعش" يقوم الآن بتصفية عائلات بأكملها فى قرية البغيلية فى ريف دير الزور الغربي، بذريعة تعاون سكان القرية مع الجيش السوري.

يشار إلى أن المرصد السورى لحقوق الإنسان أفاد أمس السبت بمقتل 35 عنصرا على الأقل من قوات النظام السورى والمسلحين الموالين لها فى هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابى على جبهات عدة فى مدينة دير الزور ومحيطها فى الغرب.

و أضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد إن عدد قتلى ضربات جوية نفذت أمس السبت على مدينة الرقة السورية معقل تنظيم داعش ارتفع إلى 40 مدنيا بينهم ثمانية أطفال.

وأضاف أنه لم يتضح بعد هل كانت الطائرات الحربية التي نفذت الضربات روسية أم تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة.

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مصر 365

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