مقتل 40 سوريًا في غارات جوية على مدينة الرقة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن 40 مدنيا بينهم ثمانية أطفال قتلوا في غارات جوية شنتها، السبت، طائرات حربية روسية أو تابعة للقوات الحكومية على مدينة الرقة، شمال سوريا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله، إن الضحايا سقطوا في تسع غارات جوية شنتها طائرات حربية روسية، أو تابعة للقوات الحكومية.

وأوضح أن الغارات استهدفت مناطق سكنية عدة في مدينة الرقة ومحيطها، وفقًا لرويترز.

من جهة أخرى، ذكر المرصد أن تنظيم داعش اختطف أكثر من 400 مدني، بينهم نساء وأطفال، إثر هجوم شنه على مدينة دير الزور، شرقي سوريا.

وأوضح أن مسلحي التنظيم اختطفوا المدنيين من قرية البغيلية، بعدما سيطر عليها مع مناطق أخرى في شمال غربي المدينة، التي شن عليها هجوما السبت.