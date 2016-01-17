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«نتنياهو»: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي

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«نتنياهو»: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي «نتنياهو»: لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي

نتنياهو

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، تعهده بألا تسمح إسرائيل لإيران بحيازة سلاح نووي، وذلك غداة دخول الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والدول الكبرى حيز التنفيذ.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتانياهو قوله خلال جلسة مجلس الوزراء الإسبوعي أن “سياسة إسرائيل كانت ولا تزال تقضي بمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية”.

ودخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ، مساء السبت، بإعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنجاز “إيران” التزاماتها، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الكشف عن رفع المجتمع الدولي العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج طهران النووي.

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