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محافظ مطروح يستقبل لجنة من 7وزارات لمراجعة مشروعات الاستثمار

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محافظ مطروح يستقبل لجنة من 7وزارات لمراجعة مشروعات الاستثمار محافظ مطروح يستقبل لجنة من 7وزارات لمراجعة مشروعات الاستثمار
استقبل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، لجنة من 7 وزارات مختلفة، هى التنمية المحلية والاستثمار والتنمية السياحية والبيئة والقوات المسلحة والتخطيط وهيئة التخطيط العمرانى، لمراجعة كافة المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح أن هناك متغيرات مرت بها محافظة مطروح خلال الأعوام السابقة، وتسببت فى عدم وجود دخل لمعظم الأهالى، خاصة بعد إغلاق منفذ السلوم البرى، نتيجة الاضطرابات بالأراضى الليبية، حيث كان معظم الأهالى يعملون فى التجارة بين البلدين، كما عانت المحافظة من عدم سقوط الأمطار بغزارة، مما تسبب فى قلة المراعى الطبيعية وانحسار مهنتى الرعى والزراعة والتى يعمل بها عدد كبير من الأهالى.

وأضاف اللواء علاء أبو زيد، أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إحداث تنمية حقيقية على أرض المحافظة، وإحداث تغيير جذرى لمحافظة مطروح، من كافة الوجوه والمجالات التنموية المختلفة تحقيقا لتنمية شاملة، تم وضع رؤية استراتيجية وتنموية شاملة من خلال دراسة كافة مقومات وإمكانيات المحافظة لاستغلالها الاستغلال الأمثل، والتحرك على المستوى المحلى والدولى.

وأشار إلى أن محافظة مطروح نجحت فى جذب استثمارات تجاوزت 200 مليار جنيه والاتفاق على عدة مشروعات تنموية كبرى، فى المجالات الاستثمارية المختلفة بمطروح.

وأكد محافظ مطروح أن هذه المشروعات تهدف لجلب مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح والوادى والدلتا، وتحقيق توازن فى التنمية بين الأقاليم المصرية وتشغيل الشباب بما يعود عليهم بالنفع، والبعد عن الأفكار الهدامة والأعمال غير المشروعة عبر الحدود، وتأمين البوابة الغربية لمصر كما ستساهم هذه المشروعات فى الدخل القومى.

من ناحية أخرى، أشاد أعضاء اللجنة بالخطوات التى اتبعتها محافظة مطروح فى التعاقد مع المشروعات الاستثمارية وبالجهود المبذولة فى جذب استثمارات متنوعة بالمحافظة لتحقيق التنمية الشاملة التى تحتاجها المحافظة.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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