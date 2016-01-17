ارتفاع حصيلة مجزرة «داعش» في ريف دير الزور بسوريا إلى 300 شخصًا

ارتفعت حصيلة القتلى في قرية “البغيلية” بريف مدينة دير الزور شمال شرق سوريا على يد مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي المسلح إلى 300 شخص، بالإضافة إلى خطف ما لا يقل عن 400 مدني بينهم نساء وأطفال.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد عن مصدر في الهلال الأحمر السوري قوله، إن تنظيم “داعش” يقوم الآن بتصفية عائلات بأكملها في قرية البغيلية في ريف دير الزور الغربي، بذريعة تعاون سكان القرية مع الجيش السوري.

يشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أمس السبت بمقتل 35 عنصرا على الأقل من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي على جبهات عدة في مدينة دير الزور ومحيطها في الغرب.