دفاع "اقتحام سجن بورسعيد": نظام "مرسى" ونائبه العام ارتكبوا جرما فادحا

استمعت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة المتهمين بقضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.

وقال المحامى محمد خضر، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الأول والرابع، خلال مرافعته، قبل تأجيل الجلسة إلى الغد إن الرئيس الأسبق "محمد مرسى" خرج عبر شاشات التلفاز، مؤكدا أنه يتابع التحقيقات بنفسه وقت الأحداث، وتم القبض على المخربين، وأقسم المحامى قائلا "إنه لم يكن بدأ وقتها ولا تحقيق واحد".

وأضاف محامى المتهمين، أن نظام مرسى ونائبه العام وقتها ارتكبوا جرما فادحا، وأن قوات الأمن هى الخصم فى تلك الدعوى، وأن المصابين فى أقوالهم أفادوا بأن إصابتهم جاءت من اتجاه قوات الأمن، لافتاً إلى أن المصابين لم يستطيعوا تحديد من إصابهم بدقة.

وذكر الدفاع واقعة القبض على المتهم "محمود أبو إسكندر"، وفق روايته، ليقول إنه توجه بشخصه لمنزل المتهم بعض القبض عليه، ليجده مُدمرا، ليخبره أحد أصدقائه بقصة القبض عليه، مشيراً إلى أن ضباط المباحث التابع له منطقة سكن المتهم كانوا يتصلون به يومياً للطلب منه الحضور إلى هناك للتعرف على من يقوم بإطلاق النار على القسم ، ليتصلوا به لاحقاً ويٌبلغوه بأنهم تعرفوا على القائم بالإعتداء ، لتتواصل رواية الدفاع لتصل للحظة القبض على موكلهم من منزله في الفجر مما آدى الى إصابة والدته بسكتة قلبية سببت لها الوفاة .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.