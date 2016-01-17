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تأجيل نظر دعوى استعادة تراخيص قناة الجزيرة فى مصر لجلسة 27 مارس المقبل

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تأجيل نظر دعوى استعادة تراخيص قناة الجزيرة فى مصر لجلسة 27 مارس المقبل تأجيل نظر دعوى استعادة تراخيص قناة الجزيرة فى مصر لجلسة 27 مارس المقبل
قضت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانونى لقناة الجزيرة مباشر ، لاستعادة ترخيصها، بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار بسحبه، لجلسة 27 مارس المقبل .

واختصمت القناة فى دعواها رقم 33539 لسنة 68 قضائية الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة .

وقالت القناة، إن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، وإن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بدائرة أخرى، قد أصدرت حكمين ضد قناة الجزيرة، ووصفتها المحكمة بالشيطان الذى يحاول نشر الفتن والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
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مصر 365

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