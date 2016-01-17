الداخلية: سقوط شركاء إبراهيم الأبيض المتهمين باستهداف فندق أمارانت بالهرم

أفادت وزارة الداخلية، بأن أجهزة البحث الجنائى بالجيزة نجحت فى تحديد وضبط ثلاثة آخرين من العناصر الجنائية المتورطة فى ارتكاب واقعة إطلاق أعيرة نارية وتحطيم بعض السيارات أمام الملهى الليلى بفندق أمارانت بالعمرانية.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا بقيام 6 أشخاص مجهولين يحملون عصى وشوم بتحطيم زجاج 3 سيارات كانت متوقفة أمام ملهى أامارانت بالجيزة وإطلاق اعيرة نارية وفرارهم هاربين.

وتوصلت تحريات الأمن إلى أن مرتكب الواقعة "إبراهيم. ط" وشهرته إبراهيم الأبيض – يعمل بودى جارد – ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش عيار 12مم و5 طلقات خرطوش من ذات العيار)، واعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخرين انتقاماً من المسئولين عن الفندق والملهى الليلى لسابقة منع صديقه (شريف . ص . ح – مالك مطعم ) من الدخول للفندق وبحوزته فرد خرطوش عيار 16مم، حيث تم إبلاغ الجهات الأمنية وتحرر ضده المحضر اللازم.