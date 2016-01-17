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بالصور.. وفد من "المهن الطبية" يزور مستشفى شفاء الأورمان بطيبة بالأقصر

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بالصور.. وفد من "المهن الطبية" يزور مستشفى شفاء الأورمان بطيبة بالأقصر بالصور.. وفد من "المهن الطبية" يزور مستشفى شفاء الأورمان بطيبة بالأقصر
نظم وفد من اتحاد المهن الطبية بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، زيارة إلى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام داخل مدينة طيبة، وذلك لتقديم الدعم المعنوى اللازم لعمال شركة المقاولون العرب لسرعة إنجاز المشروع، وذلك بقيادة الدكتور أحمد حمزة النقيب العام لأطباء محافظة الأقصر.

وأبدى أعضاء الوفد سعادتهم ببناء ذلك الصرح الطبى فى محافظة الأقصر بالمجان بالكامل، والذى من المقرر أن يخدم محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد، كما التقطوا الصور التذكارية مع العمال بالمستشفى.

وكانت قد شاركت إدارة مستشفى شفاء الأورمان مع نقابة الأطباء بالأقصر، فى حفل تكريم العاملين بالمستشفى العام الذين أنهوا الخدمة، حيث كانت لمسة طيبة من إدارة المستشفى، وفى الحفل تم تكريم أهالى الكرنك، والدكتورة منة أحمد حمزة على تجميل المستشفى بأجمل الدهانات والرسومات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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