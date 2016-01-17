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نائب وزير الصحة: مصر تحتل المركز الـ15 فى عدد السكان على مستوى العالم

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نائب وزير الصحة: مصر تحتل المركز الـ15 فى عدد السكان على مستوى العالم نائب وزير الصحة: مصر تحتل المركز الـ15 فى عدد السكان على مستوى العالم
فى كلمتها خلال مؤتمر إطلاق الحملة الإعلامية لبرنامج السكان وتنظيم الأسرة، قالت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان لقطاع السكان: "تبعا للمسح السكانى العالمى لعام 2015 أوضحت النتائج أن عدد سكان العالم وصل ٧.٣ مليار نسمة فيما احتلت المركز رقم ١٥ بين دول العالم فى عدد السكان وهو ما يعد ترتيبا مرعبا وغير مبشر.

وأشارت الدكتورة "مايسة" إلى أن تعداد السكان بمصر ارتفع فى العام الماضى فقط بحوالى ٣ ملايين نسمة وبلغ عدد السكان مع بداية يناير 2015 حوالى ٨٧ مليونا فيما بلغ فى نهاية العام ٩٠ مليون نسمة من هنا ظهرت أهمية وضع استراتيجية قومية بمشاركة جميع مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية بهدف السيطرة على تلك المعدلات المتزايدة.
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