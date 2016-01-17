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اغتيال مدير أمن محافظة البيضاء وسط اليمن بعبوة ناسفة

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اغتيال مدير أمن محافظة البيضاء وسط اليمن بعبوة ناسفة اغتيال مدير أمن محافظة البيضاء وسط اليمن بعبوة ناسفة

> قتل العميد عادل الاصبحى مدير أمن محافظة البيضاء وسط اليمن أثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته اليوم .

ونقل موقع / يمن برس / عن مصادر محلية أن المرافقين لمدير الامن قاموا بنقله للمستشفى ولكنه توفى قبل وصوله .

ولم يعرف حتى الآن الجهة التى تقف وراء حادث الاغتيال فى هذه المحافظة التى تخضع لسيطرة مليشيات الحوثيين وصالح وتشهد عمليات من قبل المقاومة الشعبية الرافضة لوجودهم .

ومن ناحية أخرى اغتال مسلحون مجهولون اليوم /الأحد/ ضابطا أمنيا فى العاصمة صنعاء.

وقال مصدر أمنى - فى تصريح لموقع /براقش نت/ الإخبارى - إن مسلحين اغتالوا العقيد محمد ردمان الضالعى مدير نظم المعلومات فى إدارة أمن العاصمة فى جولة النصر بالعاصمة صنعاء ما أدى إلى مقتله على الفور.

يذكر أن هذه هى حادثة الاغتيال الخامسة التى تحدث فى صنعاء فى أقل من أسبوع والتى تخضع أمنيا لسيطرة القوات التابعة لجماعة الحوثيين وكان أخرها اغتيال قيادى من الجماعة أمس فى شارع الزبيرى وسط العاصمة.
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