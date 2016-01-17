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الحمد الله : نشيد بجهود الرئيس السيسى فى دعمه للقضية الفلسطينية

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الحمد الله : نشيد بجهود الرئيس السيسى فى دعمه للقضية الفلسطينية الحمد الله : نشيد بجهود الرئيس السيسى فى دعمه للقضية الفلسطينية

>أشاد رئيس الوزراء الفلسطينى الدكتور رامى الحمد الله بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعمه المستمر والمتواصل للقضية الفلسطينية فى المحافل الدولية كافة، مؤكدا أن هى الرافعة والداعمة دائما للقضية الفلسطينية على المستويات الدولية كافة.

وقال الحمد الله إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس والرئيس عبد الفتاح السيسى فى تواصل وتشاور وتنسيق مستمر من أجل دعم وخدمة القضية الفلسطينية بحكم العلاقات التاريخية والدور المحورى الذى تلعبه مصر فى العالم ومؤسساته الدولية.

وأضاف أن عضوية مصر فى مجلس الأمن ورئاستها للجنة الرباعية العربية سيعزز من دورها المحورى والأساسى فى دعم القضية الفلسطينية على المستوى العربى والإقليمى والدولي، مؤكدا أن مصر ستعمل على إعادة القضية الفلسطينية إلى رأس سلم الأولويات العربية والدولية فى ظل المتغيرات الراهنة فى المنطقة ومحاولات إسرائيل تهميش القضية فى المنظمات والمؤسسات الدولية كافة.

وكشف أن هناك تنسيقات ومشاورات مستمرة بين القيادات الفلسطينية والمصرية بشأن تجهيز الملفات التى ستتقدم بها مصر فى مجلس الأمن لتحريك القضية الفلسطينية والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أن الإعدامات الميدانية بحق المواطنين وخاصة الأطفال والاعتقالات والاستيطان ومخططات إسرائيل لعزل القدس والانتهاكات بحق المقدسات وغيرها من الانتهاكات ستكون هى محور الملفات التى ستكون فى مجلس الأمن لتوضيح جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ورحب الحمد الله بتبنى مصر والأشقاء العرب فى اللجنة الرباعية والجامعة العربية بفكرة عقد مؤتمر دولى خاص بالقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وعلى أساس المبادرة العربية، مؤكدا أن كل المساعى العربية والدولية مرحب بها بما يضمن وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس.
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مصر 365

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