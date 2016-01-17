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الجيش السودانى يؤكد تصديه لهجمات الحركات المتمردة بدارفور

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الجيش السودانى يؤكد تصديه لهجمات الحركات المتمردة بدارفور الجيش السودانى يؤكد تصديه لهجمات الحركات المتمردة بدارفور

>قال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد أحمد الشامى إن "الجيش السودانى ملتزم تماما بإعلان وقف إطلاق النار الذى قررته القيادة العليا للبلاد"، مؤكدا - فى الوقت ذاته - أن القوات المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام هجمات المتمردين بمختلف مسارح العمليات، وتمكنت من التصدى لنحو 70 خرقا للهدنة من قبل المتمردين فى مناطق متفرقة بولاية وسط دارفور - غرب السودان.

وأضاف الشامى - فى تصريح لصحيفة "سودان تربيون" الصادرة بالخرطوم اليوم الأحد - أن "القوات الحكومية لم تبادر بشن أية هجمات على مواقع الحركات المسلحة، لكنها تتصدى على الدوام لمحاولتهم استغلال مبادرة وقف إطلاق النار المعلن من السودانية، وإصرار الحركات المتمردة والمسلحة على مهاجمة الأطواف الإدارية للقوات، ونصب الكمائن للمتحركات".

ونوه إلى أن العمليات العسكرية المباشرة فى دارفور متوقفة منذ أشهر طويلة بعد انحسار الوجود العسكرى للمتمردين عقب معركة "قوز دنقو" الشهيرة فى جنوب دارفور خلال أبريل من العام الماضي، حيث تلاشت بعدها القدرات القتالية للحركات.

وأفاد المتحدث الرسمى للقوات المسلحة السودانية بتواجد بعض مقاتلى حركة "عبد الواحد نور" حول جبل مرة بدارفور، يحاولون فى الكثير من الأوقات التعرض للقوافل الإدارية التابعة للجيش السوداني، والتى تحمل فى العادة مؤنا ورواتب للقوات المتمركزة حول المنطقة.

وأكد عدم صحة ما يثار عن تسبب القصف الحكومى بمناطق العمليات لفرار آلاف النازحين من محيط "جبل مرة" بدارفور، مؤكدا أن المنطقة لا توجد بها أى معسكرات للنزوح، كما أن الجيش السودانى لم يستخدم طائرات للقصف فى هذه المواقع.
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مصر 365

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