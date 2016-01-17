حبس تاجر مخدرات لحيازته 11 كيلو حشيش فى الطالبية

أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وأسلحه ناريه بدون ترخيص للإتجار بها بمنطقة الطالبية.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث الطالبية تفيد حيازة "حسام.ج" لكمية من المواد المخدرة للاتجار بها.

وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 11 كيلو من مخدر الحشيش وبندقيه خرطوش وربع مليون جنيه، واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة للإتجار بها، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه وتولت النيابة التحقيق.

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