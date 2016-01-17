أخبار عاجلة

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان -
تغطية خاصة - تعليق مستشار شيخ الأزهر على حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
وادي دجلة يفوز على الشرقية بهدفين -
«الضامة» تجبر حجازي على الغياب عن مباراتي الاتحاد وأسوان -
البدري يستعد للاتحاد بـ«التسليم والتسلم» -
فقرة تدريبة قوية لحراس الأهلي -
بالفيديو || ننشر التعليق المسيئ القرضاوي عقب تفجير الكنيسة الإرهابي -
تغطية خاصة - تصريحات رئيس مجلس الوزراء بعد لقاؤه بأسقف طنطا الأنبا بولا بطران الغربية -
بالصور.. "كرسي أعرج".. آخر ما تبقى من تفجير "المرقسية" -
صور- استنفار أمني بالعاصمة ومدير الأمن يتفقد خدمات الكنائس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يفقد وليد سليمان شهرا على الأقل بسبب الإصابة

Google+ Print
الأهلي يفقد وليد سليمان شهرا على الأقل بسبب الإصابة الأهلي يفقد وليد سليمان شهرا على الأقل بسبب الإصابة

أكد أيمن الشربيني طبيب النادي الأهلي غياب وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وأوضح الطبيب أن اللاعب الدولي المصري قد أصيب بالتواء في الكاحل مما سيسفر عن غيابه لمدة تزيد عن الشهر.

وغاب وليد سليمان عن مباراة الفريق ضد الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بنتيجة 1-1.

وسيغيب لاعب بتروجيت بالتالي عن مواجهات الأهلي ضد الإسماعيلي والاتحاد وإنبي والزمالك وطلائع الجيش.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الـ3 برصيد 26 نقطة خلف كلا من الزمالك ومصر للمقاصة صاحبي الصدارة بـ27 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع