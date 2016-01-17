الأهلي يفقد وليد سليمان شهرا على الأقل بسبب الإصابة

أكد أيمن الشربيني طبيب النادي الأهلي غياب وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

وأوضح الطبيب أن اللاعب الدولي المصري قد أصيب بالتواء في الكاحل مما سيسفر عن غيابه لمدة تزيد عن الشهر.

وغاب وليد سليمان عن مباراة الفريق ضد الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بنتيجة 1-1.

وسيغيب لاعب بتروجيت بالتالي عن مواجهات الأهلي ضد الإسماعيلي والاتحاد وإنبي والزمالك وطلائع الجيش.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الـ3 برصيد 26 نقطة خلف كلا من الزمالك ومصر للمقاصة صاحبي الصدارة بـ27 نقطة.