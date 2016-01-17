شكل ذقن طفلك يحدد شخصيته

ترى ما هي ملامح شخصية المولود الجديد، كيف ستتعاملين معه، هل أنت متوجسة من تقلباته ومزاجه حين يكبر؟ بإمكانك أن تكوني على استعداد تام للتكيف مع ملامح شخصية المولود، بمجرد أن يأتي إلى الحياة عن طريق تتبعك لشكل ذقنه؟

الأمر ليس دعابة، ولكن هذا ما أدلى به أستاذ علم النفس رامي محمود، حيث ينصحك بملاحظة شكل ذقن طفلك؛ لتحددي شخصيته كالتالي:



• إذا كان لدى مولودك ذقن منخفض، بحيث يبدو وكأنه لا يملك ذقناً على الإطلاق، فمعنى ذلك أنه سيكون شخصية مترددة وغامضة، ورغم ذلك فهو حسن الحظ؛ لأنه سيحظى بمحبة واسعة ممن حوله وعلاقات اجتماعية متشعبة.

• إذا كان بذقن مزدوج فهذا يعني أنه سيكون حسن الحظ علاوة على طيبة القلب.

• إذا كان طفلك بذقن طويل، فمعنى ذلك أنه سيكون مخلصاً ومتميزاً ومقدراً للحياة العائلية ومرتبطاً بالعائلة، كما أنه سيكون صاحب صداقات كثيرة تدخل عليه المنفعة لتحقيق مستقبله.

• إذا كان بذقن مستدير فهو سيعرف كيف يدير حياته نحو السعادة، ويبدو دائماً متفائلاً وفي أصعب الظروف، وثقي بأنه في المستقبل سيكون من أصحاب المناصب التي تتولى الإشراف على مجموعة من الموظفين؛ لأنه قادر على إشاعة السعادة بالتخطيط الجيد والعقل المستنير.

• إذا كان بذقن بارز فهو شديد الثقة بنفسه، وعليك الحرص عند معاقبته؛ لأنه سيكون عنيداً، أما حنانه وعطفه فلا يوصفان بعكس ما قد يظهر لديه من برود خارجي، فهو لا يحسن التعبير عن مشاعره للأسف، وهذا دورك في مساعدته.

• إذا كان بذقن صغير فسيكون عصبياً ودقيق التفكير وحساساً لدرجة مزعجة ومرهف الحس، ولديه قدرة كبيرة على التأمل الذاتي للخروج بقرارات صائبة، فلا تنزعجي من صمته المستقبلي وشروده مع الطبيعة.

• إذا كان مولودك بذقن مربع فمعنى ذلك أنه سيكون عنيداً للغاية، ولا يتقبل آراء الآخرين بسهولة وعدم استطاعته التعبير عن مشاعره يوقعه في المشاكل، وعلى ذلك فعلى الأم أن تقف بجانبه دوماً وتأخذ بيده؛ لكي يخفف من عناده عن طريق مساعدته في تفهم وتقبل الآخر، فهو سيتعب في حياته لا محالة؛ لأنه سيفقد من يحبهم بسبب هذه الشخصية المقلقة.