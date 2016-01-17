مران الأهلي - غياب سعد بسبب الامتحانات.. وإيفونا يعود بعد 10 أيام

غاب سعد الدين سمير مدافع الأهلي عن تدريبات الفريق الأحد بسبب الامتحانات.

ويفصل ماليك إيفونا 10 أيام عن العودة للتدريبات الجماعية بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.

وكان خالد محمود طبيب الفريق قد أكد في وقت سابق أن إصابة إيفونا ليست سوى إجهاد في العضلة الخلفية وبعد إجراء الفحوصات غاب عن لقاء الداخلية الخميس الماضي ولن يلحق بمباراة الإسماعيلي الأربعاء المقبل.

ولا تعد تلك المشكلة الوحيدة التي تواجه مخططات المدرب جوزيه بيسيرو إذ سيغيب وليد سليمان صانع ألعاب الفريق لمدة تزيد عن الشهر.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الـ3 بفارق برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الزمالك المتصدر.